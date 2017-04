09-04-2017 15:15

Sp. Sabugal recebe o Fornos no jogo decisivo do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda

O campeonato distrital da Iª Divisão da AF Guarda está de regresso esta tarde para a 23ª jornada que tem agendado um jogo decisivo entre o primeiro e o segundo classificado.

Hoje, o Sp. Sabugal recebe o Fornos de Algodres, que está a um ponto do líder. Os restantes jogos são o Aguiar Beira-Mêda, Figueirense-São Romão, Trancoso-Estrela Almeida, Manteigas-Soito e Vila Cortês Mondego-Vilanovenses. Folga o Vilar Formoso.