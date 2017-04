08-04-2017 16:20

Refood Guarda celebra hoje um ano com jantar solidário

A Refood Guarda organiza hoje (20 horas) um jantar solidário para comemorar o primeiro aniversario do projeto na cidade mais alta.

A iniciativa decorre na cantina do IPG e destina-se a angariar fundos para as despesas correntes do núcleo da Guarda deste projeto de ajuda que aproveita os desperdícios alimentares.

Do programa constam momentos musicais com artistas da cidade, animação e muitas surpresas. A inscrição custa 10 euros. Mais informações em refood.guarda@gmail.com ou facebook/refoodguarda.