08-04-2017 11:30

"Em abril, canções mil" esta noite no TMG

Esta noite (21h30) há canções de abril no grande auditório do TMG, num espetáculo que recorda algumas das melhores canções que assinalaram a Revolução do 25 de Abril.

O concerto tem direção musical de César Prata e é organizado pela Associação Cultural Social e Recreativa da Sequeira, em parceria com o Grupo de Cantares Camponeses da Aldeia do Bispo, o Grupo de Cantares da Sequeira, o Grupo de Cantares - Ronda do Jarmelo, o Grupo de Cantares "A Mensagem" de S. Miguel e do Centro Cultural da Guarda.