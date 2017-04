07-04-2017 19:35

PROVERE Aldeias Históricas com 2,5 milhões para animação

O PROVERE Aldeias Históricas de Portugal assegurou um financiamento de 2,5 milhões de euros para implementar o seu plano de ação no biénio 2017-2018.

O montante foi hoje divulgado em Sortelha (Sabugal), durante uma sessão em que foi constituído o Conselho Consultivo do programa e assinada a carta de compromisso turismo sustentável – Biosphere. A verba destina exclusivamente a ações de comunicação e de animação da rede de 12 Aldeias Históricas, cujo lema passa a ser “Um destino que são 12”. «Queremos mais visitantes, mas sobretudo mais residentes temporários», sintetizou Dalila Dias. A coordenadora executiva da Associação Aldeias Históricas de Portugal destacou que, «pela primeira vez, a rede vai ter um calendário de animação com a marca Aldeias Históricas. São 14 eventos a realizar de abril até dezembro».

O primeiro acontece no fim-de-semana em Castelo Mendo (Almeida), que inclui um juntar comunitário (amanhã) na Igreja de S. Vicente, uma prova de licores e bebidas licoradas e o concerto “Rimances de Castelo Mendo”. No domingo acontece o Iº estágio de Consorte de flautas e Baixo contínuo na igreja de S. Pedro, seguido de uma visita guiada encenada da lenda “O Monstro e o Ermitão”, pela associação cultural CalaFrio, que termina com a queima do Monstro e festejos de paz no largo do pelourinho.