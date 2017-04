07-04-2017 17:49

Manteigas, Trancoso e Sabugal devolvem 5 por cento do IRS

São sete os municípios da região que este ano vão dar desconto no Imposto sobre os Rendimentos Singulares (IRS). Manteigas, Trancoso e Sabugal são as autarquias mais “mãos largas” e vão aliviar a fatura fiscal dos seus residentes ao abdicar da taxa máxima, 5 por cento, a que têm direito no IRS. Segue-se Figueira de Castelo Rodrigo, que vai dar um desconto de 3 por cento aos contribuintes do concelho. Já Aguiar da Beira e Belmonte vão ficar-se pelos 2,5 por cento e Almeida pelos 2 por cento. Os restantes municípios da região da Beira Interior não farão qualquer tipo de desconto. Em todo o país haverá este ano 104 municípios que irão aliviar a carga fiscal dos contribuintes, um número que cresceu comparativamente ao ano passado, quando eram apenas 91 autarquias. Apesar dos 202 municípios que ficam de fora, esta é uma medida que tem vindo a ganhar “adeptos” de ano para ano. Em 2008, quando entrou em vigor, apenas 18 municípios optaram por abdicar de parte da percentagem a que têm direito no IRS dos seus munícipes. Entre as grandes autarquias, apenas sete praticam descontos, com Lisboa, por exemplo, a aliviar a carga fiscal dos moradores em 2,5 por cento. Ainda nos grandes centros urbanos, têm um alívio na coleta líquida os residentes em Cascais, Amadora, Sintra, Funchal, Coimbra e Braga. Este ano vão ser devolvidos 61,7 milhões de euros por conta do imposto cobrado, o que representa mais 1,9 milhões do que em 2016.