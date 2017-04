07-04-2017 15:42

Inscrições abertas para Feira Medieval A Cidade do Falcão

De 2 a 4 de junho, o centro histórico de Pinhel acolherá a terceira edição da Feira Medieval A Cidade do Falcão “Guarda-Mor do Reino e Senhorios de Portugal”. Manjares, cortejos, torneios, teatros, música, dança e animação de rua marcarão estes dias de festa. Para já, o período de inscrições está aberto, até 12 de maio, e pode aceder à ficha de inscrição através do site oficial do município.