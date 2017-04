07-04-2017 15:17

Ana Moura, Rita Redshoes e Rodrigo Leão no TMG

Ana Moura, Rita Redshoes e Rodrigo Leão são os cabeças-de-cartaz da programação do próximo quadrimestre do TMG, que acolhe ainda o ciclo “Guarda in Jazz” em junho e julho. A fadista Ana Moura regressa à Guarda para dois concertos, nos dias 25 e 26 de abril, integrados nas comemorações do 12º aniversário do Teatro Municipal, enquanto Rita atuará a 20 de maio e Rodrigo Leão vai subir ao palco seis dias depois, enquanto Luísa Sobral atuará a 17 de junho. Para 22 desse mês está agendado um espetáculo da Companhia Nacional de Bailado. No teatro destaque para a peça “Osso”, pelo Calafrio (de 10 a 13 de maio), “PHMA - Partilha de Histórias de Mulheres Anónimas”, do Aquilo Teatro (18 e 19 de maio), e “Sancho Pança, Governador da Ilha dos Lagartos”, pela oficina de teatro do Estabelecimento Prisional da Guarda (hoje).