07-04-2017 13:59

XV Encontro Motard no Freixinho

Começa hoje o XV Encontro Motard, no Freixinho (Pinhel). A noite de hoje será animada pela banda “Sexta Feira Santa”. Amanhã, a tarde contará com animação de rua, proporcionada pelo duo de concertinas. A festa prossegue e à noite quem sobe ao palco é “Carlos Vicente Trio”.