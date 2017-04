06-04-2017 18:46

Serralves mostra pintura de Fernando Lanhas no TMG

Abriu ao público, no sábado, a exposição “Fernando Lanhas - Fragmentos: Algumas Obras” na galeria de arte do TMG. A mostra é composta por vários quadros do pintor (1923-2012), considerado o pioneiro do abstracionismo geométrico em Portugal, existentes na coleção do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Trata-se da primeira iniciativa daquela instituição portuense na Guarda no âmbito do protocolo assinado com o município em janeiro passado. Patente até 28 de maio, a exposição faz parte do programa de itinerância que o Museu de Serralves desenvolve para tornar a sua coleção de arte contemporânea acessível a todos. Além de pintor, Fernando Lanhas era arquiteto de formação, mas também desenhador, arqueólogo, paleontólogo, astrónomo, etnólogo e poeta. A sua obra artística não pode ser separada das muitas outras atividades que o ocuparam durante mais de 50 anos. «Nos seus trabalhos, Lanhas aproxima os mundos tradicionalmente afastados das ciências e das artes», refere o TMG.