06-04-2017 17:06

Município de Pinhel lança programa "Spin Pinhel"

Dando seguimento à política de apoio às famílias, em particular na área da Educação, o Município de Pinhel avança com um projeto baseado na reutilização e valorização dos manuais escolares. O programa está a ser implementado, baseando-se numa plataforma eletrónica designada por Spin Pinhel (www.spinpinhel.pt), onde, após o devido registo, passa a ser possível a reutilização de manuais escolares, permitindo assim às famílias recuperar parte das despesas com os livros do ano anterior e poupar na aquisição dos livros para o ano letivo seguinte. Ao todo, a poupança pode chegar aos 80 por cento, tendo em conta que é possível reaver até 20 por cento do preço de capa dos livros usados e poupar até 60 por cento na aquisição dos manuais reutilizados.