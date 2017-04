06-04-2017 14:29

Gabriel Macchi vai correr Taça do Mundo de maratona IPC

O atleta paraolímpico Gabriel Macchi (GCA Donas, Fundão) foi mais uma vez convocado para a Taça do Mundo de maratona IPC. A prova vai realizar-se em Londres, a 23 de abril, e contará ainda com a participação de Jorge Rodrigues e Martin Nunes, ambos guias de Gabriel Macchi.