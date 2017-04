06-04-2017 13:13

Rancho de Figueiró no CIHAFA

Até ao final do mês, o CIHAFA (Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de Algodres) recorda a história do Rancho Folclórico de Figueiró da Granja, naquele concelho. Intitulada “Uma ideia é um feito de associação”, a exposição reúne fotografias, trajes e documentos da coletividade fundada em maio de 1980. A exposição tem entrada livre e pode ser visitada todos os dias, exceto feriados, entre as 10 e as 13 horas e das 14 às 17 horas.