06-04-2017 11:55

“Bibliocafé” leva livros a clientes de 12 cafés em Almeida

A Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo, em Almeida, está a promover até ao final do mês o “Bibliocafé”, um projeto de promoção da leitura que leva os livros aos cafés e snack-bares do concelho. A iniciativa, que já vai na sétima edição, consiste na seleção/organização de lotes de livros que são colocados à disposição dos clientes destes estabelecimentos com o objetivo de lhes proporcionar outra ocupação. Este ano o projeto decorre em 12 cafés das vilas de Almeida e Vilar Formoso, são eles o quiosque “Relógio Solar”, café “4 Esquinas Bar”, Casa da Ginjinha, café Júlio Gonçalves, café “O Revelim”, café “Quebra Costas”, café bar São Francisco, café cervejaria Hotel Lusitano, café bar Marques, café “Manúbio Bar”, café “Portugal” e café “Kartimâncias”.