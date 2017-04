06-04-2017 11:14

Homem detido por tráfico de estupefacientes em Seia

A GNR anunciou hoje a detenção, em Paranhos da Beira, no concelho de Seia, de um homem (24 anos) por tráfico de estupefacientes. O indivíduo foi abordado na via pública na posse de produto estupefaciente e a GNR apreendeu posteriormente, durante uma busca domiciliária, 35 doses de haxixe, uma soqueira e uma arma branca. Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o suspeito foi detido por militares do Posto Territorial de Paranhos da Beira, com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Gouveia.