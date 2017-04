05-04-2017 17:20

Marco Costa é campeão nacional nos 200 metros estilos

Marco Costa sagrou-se campeão nacional de juvenis dos 200 metros estilos no Nacional de juvenis, juniores e absolutos – piscina longa, que se realizou de 30 de março a 2 de abril, em Coimbra.

Este é o primeiro título nacional do Clube de Natação da Guarda (CNG) e o primeiro pódio da coletividade numa competição deste nível, que juntou 668 atletas em representação de 110 clubes.

É um resultado histórico para o clube que comemora dez anos de existência em junho. Marco Costa, do escalão juvenil B, foi ainda quarto na prova de 400 metros estilos. Já Pedro Tavares, juvenil A também do CNG, conseguiu o 14º lugar nos 100 e 200 metros bruços.

Para o clube, estes resultados refletem «o esforço de toda uma equipa técnica ao longo de vários anos, em especial do treinador Filipe Vaz».