05-04-2017 16:47

Laura Taborda campeã nacional no Mega KM

A atleta dos Leões da Floresta/UBI Laura Taborda é a nova campeã nacional do Mega KM em juvenis.

A covilhanense participou nesta prova do desporto escolar em representação da Secundária Campos Melo com o tempo de 3m0s84’.

A competição decorreu na passada sexta-feira e no sábado, em Elvas, onde Laura Taborda conseguiu um novo recorde distrital de juniores. Da comitiva oriunda das escolas do distrito da Guarda sobressaiu Mário Vicente (Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, Guarda) com 11º lugar em infantis B.

Por sua vez, Joana Marques, também daquele agrupamento, terminou na 16ª posição no mesmo escalão, enquanto Marco Lopes (Agrupamento de Escolas da Mêda) foi 18º em iniciados e Catarina Santos (Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres) 20ª em juvenis.