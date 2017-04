05-04-2017 15:28

"Um dia fora do concelho" leva munícipes de Belmonte a Lisboa

No âmbito da iniciativa “Um dia fora do Concelho”, a Câmara Municipal de Belmonte proporcionará uma visita a Lisboa - Zona de Belém, a 4 de maio, para seniores com mais de 65 anos, residentes em todas as freguesias do concelho. A ação, promovida pela Câmara Municipal de Belmonte, pretende proporcionar um passeio, dar a conhecer novos lugares ou reviver memórias. A organização acredita que «esta iniciativa concederá aos munícipes seniores um dia de confraternização, atenuando situações de solidão permitindo desfrutar de momentos de lazer ao longo do dia». As inscrições decorrem de 17 de abril a 28 de abril, nas instalações da Câmara Municipal de Belmonte.