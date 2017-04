05-04-2017 14:48

História do parlamentarismo em Portugal exposta em Trancoso

A exposição “Breve história do parlamentarismo em Portugal” foi ontem inaugurada e estará patente até 28 de abril, no Centro Cultural de Trancoso. Trata-se de uma mostra itinerante, organizada pela Assembleia da República, que conta a história do parlamentarismo português e dos espaços que o parlamento ocupa desde 1834. É composta por 25 painéis que retratam as evoluções políticas, desde o liberalismo até à atualidade. Recua ainda à origem do Palácio de São Bento, que começou como um Mosteiro, em 1598, até à transformação em Palácio das Cortes, em 1833. Descreve também as adaptações e acrescentos ao actual edifício e dedica especial atenção à história do Parlamento, a partir de 1976, com referência aos partidos políticos representados, mostrando ainda o modo de funcionamento deste órgão de soberania nacional. A exposição pode ser visitada de segunda-feira a sexta-feira, das 09 horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30.