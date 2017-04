04-04-2017 18:40

La Vie Guarda abre “Bosque Encantado” para a Páscoa

O centro comercial La Vie da Guarda vai celebrar a Páscoa durante dois fins-de-semana de pura diversão para as crianças e suas famílias.

O “Bosque Encantado” vai abrir portas este fim-de-semana e os mais pequenos poderão participar nos ateliers e jogos de Páscoa, nos dias 8, 9,13, 14,15 e 16 de abril, entre as 14h30 e as 19 horas. Será também possível contar com as brincadeiras das personagens típicas desta quadra, num cenário de histórias de encantar. A Páscoa é ainda motivo para toda a família se habilitar a ganhar um cruzeiro no Douro, para dois adultos e duas crianças. Para participar neste passatempo basta criar uma frase criativa com “La Vie” e “Rota do Douro”, usando o formulário disponibilizado para o efeito e colocá-lo na caixa do “Bosque Encantado”. O regulamento está disponível em guarda.lavieshopping.pt e na página de Facebook, em facebook.com/lavieshoppinguarda.