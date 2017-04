04-04-2017 18:23

Misericórdia da Covilhã apresenta candidatura ao POAPMC

A Misericórdia da Covilhã apresentou uma candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) para distribuição de géneros alimentares e/ou bens de primeira necessidade a famílias carenciadas no território da Covilhã e Belmonte. A candidatura integra ainda as Misericórdias de Belmonte e do Fundão, bem como a delegação da Covilhã da Cruz Vermelha. O objetivo é apoiar 358 destinatários finais dos concelhos da Covilhã e Belmonte com um novo modelo de entrega de alimentos que consiste em cabazes fornecidos diretamente às famílias, constituídos por produtos secos, frescos e congelados. Está ainda previsto o desenvolvimento de 21 medidas de acompanhamento com vista à inclusão social das famílias.