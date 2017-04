04-04-2017 17:57

Equipa da ADoT vence “Mundial” do robot bombeiro

A ADoT (Associação de Desenvolver o Talento ) venceu o “Mundial” do robot bombeiro, na categoria Junior Division, que terminou no domingo em Hartford (EUA).

Organizada anualmente pelo Trinity College, a competição contou com a participação de 80 equipas do Canadá, China, Indonésia, Israel, Portugal, Emiratos Árabes Unidos e EUA.

O robot criado por Diogo Dinis e João Cordeiro foi o mais rápido a encontrar a vela e a apagar a sua chama – que simula um incêndio numa casa –, tendo obtido a nona melhor classificação da geral de todos os escalões.

Já a segunda equipa da ADoT (Gustavo Rua e Miguel Fernandes) competiu na High School Division e sagrou-se vice campeã mundial, alcançando ainda o 10º lugar da geral. Paralelamente à competição, realizaram-se as Olimpíadas de Robótica em que os participantes têm 50 minutos para responderem por escrito a um conjunto de perguntas técnicas.

Aqui, Diogo Dinis e João Cordeiro obtiveram o primeiro lugar dos juniores e o poster que apresentaram foi selecionado como um dos dez melhores desta prova.

De resto, Tiago Caldeira, sócio da associação da Guarda, também participou nesta prova de robótica educativa chefiando a equipa dos Emiratos Árabes Unidos, da Senior Division.