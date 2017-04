04-04-2017 17:15

Amanhã de manhã o abastecimento de água estará interrompido no Parque Industrial

Segundo informação avançada pelos Serviços Municipalizados da Guarda (SMAS), «na sequência de trabalhos de manutenção, o abastecimento de água estará interrompido amanhã, entre as 9 e 11 horas, no Parque Industrial».