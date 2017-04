04-04-2017 16:58

Inscrições abertas para o GAPEER''17

Refletir sobre as formas de atuar na procura de energia a custos suportáveis e com sustentabilidade é o principal objetivo do fórum “Desafios da Gestão Ativa da Procura de Energia: Eficiência e Resposta” – GAPEER’17 a realizar nos dias 20 e 21 de abril, no Grande Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (UBI). O GAPEER’17 trará à academia oradores e instituições de reconhecido prestígio que farão deste um momento empolgante de debate. O evento estará focado na partilha de conhecimento, de experiências e de ideias, estando agendados painéis dedicados à Mobilidade Elétrica, Smart Metering, Valorização da Procura e Tarifas, Geração e Autoconsumo, Home Appliances e Construção Sustentável. A assistência ao GAPEER'17 é livre. No entanto, é necessária inscrição obrigatória até 12 de abril para gapeer17@ubi.pt com as seguintes informações: nome completo; endereço eletrónico; profissão (no caso de ser estudante, dar conta do ciclo de estudos e instituição de ensino) e instituição/entidade.