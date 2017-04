04-04-2017 10:52

Detido por ameaças em Almeida

O Comando Territorial da Guarda, através do Núcleo de Investigação Criminal de Vilar Formoso, apreendeu ontem diversas armas no âmbito de um crime de ameaças, em Almeida. No decorrer da investigação, foi detido um homem e realizadas uma busca domiciliaria e três não domiciliárias, tendo sido apreendido três caçadeiras; duas espingardas de ar comprimido; uma faca de abertura automática; um aerossol de defesa; 19 cargas suplementares de flavite (combustível muito inflamável) utilizadas em morteiros; 121 munições de diversos calibres e uma ponteira para arma de caça. O detido ficou sujeito a termo de identidade e residência.