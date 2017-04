04-04-2017 09:48

Parque de Merendas em Videmonte vence orçamento participativo na Guarda

O projeto de um Parque de Merendas na Quinta da Taberna, na Freguesia de Videmonte, na área do Parque Natural da Serra da Estrela, foi o vencedor da edição 2017 do orçamento participativo do Município da Guarda. O anúncio da proposta mais votada, que vai ser apoiada com uma verba de 150 mil euros, foi feito ontem pelo presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, durante uma sessão realizada na sala António de Almeida Santos, nos Paços do Concelho. O orçamento participativo 2017 registou um total de 31 propostas, tendo sido validadas 12, que depois foram votadas pelos munícipes. Do total de 2.748 votos, o projeto vencedor, apresentado pela Junta de Freguesia de Videmonte, obteve 780. Com o projeto que foi vencedor, a entidade proponente pretende "criar as melhores condições a todos os que utilizam o rio Mondego, criando infraestruturas como sanitários com água potável, bar, mesas, plantação de árvores para sombra, passadiços e vedação em madeira para acesso ao açude desmontável, outros passeios e parque de estacionamento". O complexo de lazer deverá ocupar uma área de terreno com cerca de um hectare, junto do rio Mondego, um local onde a autarquia já investiu "cerca de 50 mil euros" em obras no açude.