03-04-2017 17:38

Município de Aguiar da Beira associa-se à campanha do Laço Azul

A Câmara Municipal de Aguiar da Beira e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens local associam-se, durante abril, ao mês de prevenção dos maus tratos na infância e juventude. A campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se em 1989, na Virgínia (EUA), quando uma avó, Bonnie Finney, amarrou uma fita azul à antena do seu carro para despertar a atenção das pessoas. Perante a curiosidade de muitos, Bonnie Finney contou que sua neta foi vítima de violência. “E porquê azul? Porque apesar do azul ser uma cor bonita, Bonnie Finney não queria esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos seus dois netos. O azul, que simboliza a cor das lesões, servir-lhe-ia como um lembrete constante para a sua luta na proteção das crianças contra os maus-tratos”. Um pouco por todo o mundo, designou-se o mês de abril, como o mês dedicado à prevenção dos maus tratos infligidos a crianças e jovens.