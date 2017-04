03-04-2017 17:05

Candidaturas abertas para prémio BPI seniores

Estão abertas as candidaturas para a edição do prémio BPI Seniores, que conta com um valor mínimo de 500 mil euros para apoio a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida e o envelhecimento ativo de pessoas com idade superior a 65 anos. As instituições privadas sem fins lucrativos, com sede em Portugal, poderão apresentar projetos sólidos e inovadores até 30 de abril. O regulamento, o formulário e os diversos elementos informativos de apoio às candidaturas do Prémio BPI Seniores estão disponíveis em www.bancobpi.pt. Ainda no âmbito da sua política de responsabilidade social, o BPI encerrou em fevereiro as candidaturas à segunda edição do BPI Solidário, um prémio para combater a pobreza e a exclusão social, e lançará em julho a oitava edição do BPI Capacitar, um prémio para apoiar pessoas com deficiência. Cada entidade só se poderá candidatar a um dos Prémios BPI.