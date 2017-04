03-04-2017 16:19

"Sonhos" em exposição na Tinturaria da Covilhã

De 4 abril a 7 maio, a exposição de pintura "Sonhos", da autoria de Anna Duarte, vai estar patente na Tinturaria - Galeria de Exposições da Covilhã. Com inspiração na artista russa Lora Zombie, as figuras chave desta exposição são as crianças. Anna Duarte tenta retratar de modo irónico alguns dos problemas da sociedade atual. A mostra pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 10 às 18 horas, e parte do lucro obtido com a venda de obras reverterá a favor da Casa do Menino Jesus.