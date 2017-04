03-04-2017 12:53

César Figueiredo é o candidato do CDS-PP à Câmara de Mêda

O vereador César Figueiredo é o candidato do CDS-PP à presidência da Câmara Municipal de Mêda. César Figueiredo, 39 anos, licenciado em Ciências Agrárias, já foi presidente da Junta de Freguesia de Mêda, como independente, no mandato de 2009-2013, e foi candidato independente pelo CDS-PP em 2013, tendo perdido as eleições por uma margem de 197 votos. O candidato, que é o atual líder da comissão política concelhia do CDS-PP de Mêda, justifica a decisão com a necessidade de "mudar o paradigma" que se verifica no concelho, alegando que Mêda "regride a cada ano que passa". «A minha candidatura é feita em prol do desenvolvimento da minha terra e em prol da não extinção do nosso concelho, que está votado a uma desertificação humana», justificou César Figueiredo, que defende medidas para a fixação de jovens no território. O candidato do CDS-PP diz que pretende ganhar o ato eleitoral autárquico, pois reconhece que tem "tudo para vencer". O município de Mêda é atualmente presidido pelo socialista Anselmo Sousa. No atual executivo, o PS tem dois vereadores, o CDS-PP também possui dois elementos e o PSD está representado com um eleito.