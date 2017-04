03-04-2017 09:54

IX Jornadas de Sociologia começam hoje

O Conselho de Estudantes de Sociologia da Universidade da Beira Interior (CESUBI) organiza, a partir de hoje e até 5 de abril, as IX Jornadas de Sociologia. "Viver e experienciar a doença crónica", "As diferentes cores da sexualidade" e "Segurança ou privacidade: um debate multidisciplinar" são alguns dos temas que serão discutidos ao longo das jornadas. No último dia, pelas 14h30, decorrerá ainda o "workshop: encontra a tua associação!", no qual estarão presentes instituições locais como a APPACDM-Covilhã, LAPA e AIESEC. O evento, que decorrerá na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UBI (anfiteatro 7.21), tem entrada livre.