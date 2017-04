02-04-2017 12:21

"Luminosidade Colorida" em exposição em Pinhel

Está patente na na Galeria de Arte AADE em Pinhel, até dia 30 de abril, a exposição "Luminosidade Colorida" de Cristina Maya Caetano. Uma exposição composta por 10 telas de pintura a óleo, nas quais a artista retrata sentimentos e que nascem a partir de poemas que a própria cria, dando um sopro da auto-existência, numa perspetiva conceptual de uma realidade melhor da atualmente existente. É na sintonização da espiritualidade com a essência da quinta dimensão que Cristina se exprime usando cores fortes e formas orgânicas ao sabor do vento da sua alma. O que os seus olhos veem e os seus cinco sentidos sentem, ela analisa interiormente e no silêncio do seu ser cria cada obra de forma única. Licenciada em Planeamento Regional e Urbano, Pós-Graduada em Estudos Europeus e Comunitários e Mestre em Estudos Africanos e já com inúmeros prémios e menções internacionais no âmbito artístico, Cristina Maya Caetano é Artista Plástica, Poeta, Ilustradora e Escritora.