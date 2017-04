02-04-2017 10:23

Meia Maratona da Guarda decorre hoje

A cidade da Guarda acolhe hoje a primeira edição da EDP Meia Maratona da Guarda - A Corrida mais alta de Portugal, organizada pelo município em parceria com a Globalsport.

Segundo a organização, trata-se de uma iniciativa que integra e que dá o pontapé de saída para o Circuito Running Wonders EDP, o maior circuito de corrida em Portugal, que tem como objetivo proporcionar experiências ímpares em territórios de reconhecidos valores histórico e patrimonial.

A Corrida mais alta de Portugal vai contar com provas de atletismo de cariz competitivo e lúdico - Meia Maratona (21 quilómetros), Mini Maratona (10 quilómetros) e Caminhada (cinco quilómetros) - que começam às 10h30 e terão como ponto de partida a Praça Luís de Camões e terminarão no Parque Urbano do Rio Diz.