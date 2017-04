01-04-2017 18:56

“Alice no País das Maravilhas” em cena na Covilhã

O Conservatório de Música e a Escola Profissional de Artes da Covilhã – EPABI levam a cena, este fim-de-semana, no Teatro Municipal, o ballet “Alice no País das Maravilhas”.

A história escrita por Lewis Carroll (pseudónimo de Charles Lutwidge Dodgson), em 1865, desenvolve-se numa lógica característica dos sonhos, tendo o autor utilizado recursos linguísticos e charadas matemáticas como forma de sátira dirigida tanto às pessoas das suas relações como à sociedade da época. O ballet conta a história de Alice, uma menina muito curiosa que, ao perseguir um coelho, cai na sua toca, sendo transportada para um mundo de fantasia habitado por seres estranhos e onde vive aventuras fantásticas. A música é de Tchaikovsky e será tocada ao vivo pela Orquestra Sinfónica da EPABI.