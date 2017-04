01-04-2017 17:49

Concerto solidário no TMG

O Teatro Municipal da Guarda acolhe esta noite (21:30) um Concerto Solidário, a favor daAssociação de Surdos local, com a atuação do Grupo Amanhecer - Fados de Coimbra.

A atividade é promovida pelo Movimento Solidário - Nós e a Associação de Surdos da Guarda, criado no Agrupamento de Escolas da Sé, em parceria com a Câmara Municipal da Guarda e a Associação de Surdos da Guarda, com o intuito de melhorar as condições físicas do edifício sede da associação.

O Grupo Amanhecer apresentará um reportório com alguns dos mais clássicos e incontornáveis temas do Fado de Coimbra, bem como alguns temas originais, que simultaneamente serão interpretado em Língua Gestual Portuguesa.