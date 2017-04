01-04-2017 15:05

Museu da Miniatura Automóvel apresenta as novas colecções

O Museu da Miniatura Automóvel apresenta hoje as novas coleções temporárias, que serão dedicadas às miniaturas clássicas Dinky Toys, Corgi Toys e Tekno, Táxis do Mundo e 24 Horas de Le Mans.

A presentação contará com uma visita guiada pelo museu e às 16h30 haverá uma sessão de autógrafos com o piloto Campeão Nacional de Velocidades, António Rodrigues.

No âmbito da apresentação das novas coleções temporárias estará em exposição frente aos Paços do concelho uma viatura “Taxi”, alusiva a uma das coleções apresentada, Táxis do Mundo.

O Museu da Miniatura Automóvel é um espaço inédito em Portugal, que dispõe de salas dedicadas à exposição de miniaturas automóveis. A coleção permanente é composta por 3500 miniaturas com destaque para coleção de ralies cedida por Fernando Taborda e pela coleção “evolução histórica do automóvel”.