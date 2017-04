01-04-2017 12:04

Etapa do circuito NGPS em Gouveia

O concelho de Gouveia recebe hoje a 2.ª etapa do circuito NGPS. Trata-se de uma prova de BTT isenta de competição, que tem como objetivo dar a conhecer novos locais e trilhos e

proporcionar um dia na natureza em convívio.

Segundo a Câmara Municipal de Gouveia, a etapa é composta por dois percursos - um com 69 quilómetros e outro com 40 quilómetros - que serão realizados pelos ciclistas em autonomia

total, apenas com recurso a aparelho de GPS.

Gouveia participa pela primeira vez neste circuito, através de uma parceria entre o BTT Tribo e o município.