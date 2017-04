01-04-2017 11:35

Candidata à Ordem dos Contabilistas Certificados hoje na Guarda

A candidata à Ordem dos Contabilistas Certificados,Filomena Martins, está hoje na Guarda como o objetivo de perceber quais as necessidades dos Contabilistas Certificados da região e informar sobre algumas temáticas da sua candidatura, sendo que as eleições para a ordem vão decorrer este ano.

No programa está previsto um almoço/debate sobre o futuro da profissão e a forma como cada um dos profissionais pode dar o seu contributo, tendo em conta as recentes alterações aos estatutos.