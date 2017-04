01-04-2017 10:21

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Gonçalo comemora 37 anos

Decorrem hoje as comemorações do 37º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Gonçalo.

Esta Associação Humanitária é detentora do Corpo de Bombeiros Voluntários, o segundo do concelho da Guarda, que dispõe de 65 elementos e de 18 viaturas para intervenção numa área operacional de 86,85 Km2 e 2755 habitantes, que compreende as freguesias de Benespera, Gonçalo, Valhelhas, Vela e a localidade de Seixo Amarelo, no concelho da Guarda.

As comemorações vão decorrer ao longo de toda a amanhã e incluem a inauguração e benção de uma nova ambulância de emergência pré-hospitalar e culminam com um almoço comemorativo da data.