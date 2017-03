31-03-2017 18:05

João Lagarto dá lições para pessoas de certa idade esta noite no TMG

“Lições de Dança para Pessoas Duma Certa Idade” é o título da peça que o ator português João Lagarto apresenta esta noite (21h30) no pequeno auditório do TMG.

O monólogo, uma adaptação do romance homónimo do escritor checo Bohumil Hrabal, tem como centro da ação a personagem Jyrka, um experimentado contador de histórias e antigo sapateiro a caminho dos 70 que, sentado à mesa de um bar, dirige-se diretamente ao público feminino na sala.

«Recorda episódios do seu tempo. (…) Aproveita para ir também dando conselhos às damas, mas estes são sempre ilustrados com exemplos concretos da sua vida profissional, da sua estadia na tropa, idas ao médico, conquistas, educação religiosa, numa sequência sem fim e sem ordem, como se diz das cerejas na conversa», adianta a produção. João Lagarto é o responsável pela tradução, encenação e interpretação deste texto escrito em 1964.