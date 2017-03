31-03-2017 17:28

Inscrições abertas para o mercado medieval de Marialva

Estão abertas, até dia 30 de abril, as inscrições para a participação no Mercado Medieval, que se realiza de 19 a 21 de maio na aldeia histórica de Marialva. A ficha de inscrição encontra-se disponível no site oficial da Câmara Municipal de Mêda.