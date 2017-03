31-03-2017 17:23

Gouveia recebe Encontro Distrital de Autarcas de Freguesia

Gouveia recebe o terceiro Encontro Distrital de Autarcas de Freguesia, que irá decorrer amanhã, às 9h45, no Teatro Cine de Gouveia. A iniciativa, promovida pela ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), começa com a apresentação de um vídeo-filme alusivo à evolução e realizações do Poder Local nos últimos 40 anos e com as intervenções do presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, João Amaro, do vice-presidente da ANAFRE, Armando Vieira, e do presidente de Assembleia Municipal de Gouveia, Luís Gil Barreiros. O primeiro painel tem início às 10h30 e aborda o percurso reivindicativo da ANAFRE e as boas práticas no distrito, na articulação entre freguesias e municípios. O segundo painel tem início às 11h45, com o tema Desafios Legislativos para o Poder Local, que será debatido pelos deputados da Assembleia da República, Ângela Guerra (PSD) e Santinho Pacheco (PS). Para a parte da tarde, está agendado (15 horas) um Momento Cultural - Evocativo dos 40 Anos do Poder Local, seguido da apresentação do livro “A Freguesia como Divisão Administrativa em Portugal – Breve retrospetiva histórico-jurídica”, de Diogo Ferreira, apresentado pelo António Cândido de Oliveira. A sessão de encerramento, prevista para as 16h30, contará com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Gouveia, Luís Tadeu, e do presidente da ANAFRE, Pedro Cegonho.