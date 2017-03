31-03-2017 16:33

Câmara de Fornos de Algodres concede apoio de 20 mil euros aos bombeiros locais

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres concedeu um apoio de 20 mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, para ajuda da aquisição da nova ambulância. O valor em causa corresponde a cerca de 32 por cento do custo total do veículo. A nova viatura vai permitir capacitar a corporação de melhores meios no exercício das missões junto da população, com um serviço ainda mais rápido, apetrechado e renovado. Este apoio surge no âmbito da preocupação do Executivo Municipal em promover políticas de bem-estar, comodidade e proteção da população.