30-03-2017 20:49

Eduardo Brito vai ser o candidato do PS na Guarda

Eduardo Brito deve formalizar hoje a sua candidatura na Guarda.

O antigo autarca de Seia vai reunir esta noite com a comissão política concelhia do PS e comunicar que aceitou liderar a lista à Câmara da sede do distrito na próximas autárquicas.