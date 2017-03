30-03-2017 17:31

Fumeiros da Guarda é uma das dez finalistas do "Heróis PME"

A Fumeiros da Guarda Lda é uma das dez finalistas do concurso "Heróis PME - Histórias de empresas que deram o salto". O objetivo deste prémio é "levar a que sejam publicamente reconhecidos empresários que, graças ao risco que correram, conseguiram gerar investimento, riqueza e emprego". Para além da Fumeiros da Guarda fazem parte da lista de apuradas para a final as empresas Alida, Lda.; AVILA SPACES; Eliseu Correia Viagens e Turismo ( EC TRAVEL); Mendes Gonçalves; OKsofás; PARTTEAM & OEMKIOSKS; PRESTIGIO GLOBAL SA; Prisca - Alimentação, S.A. e WINNING Scientific Management.