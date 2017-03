30-03-2017 15:13

Autárquicas vão ser a 1 de outubro

O Governo marcou esta quinta-feira as eleições autárquicas para o próximo dia 1 de outubro, anunciou a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, após a reunião do Conselho de Ministros.

«O Conselho de Ministros fixou a data de 1 de Outubro de 2017 para a realização das eleições gerais para os órgãos representativos das autarquias locais», anunciou a governante na conferência de imprensa a seguir à reunião.

De acordo com a Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, a data das autárquicas é marcada por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência.

Segundo a lei, as eleições terão de realizar-se entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro, num domingo ou em dia feriado nacional.