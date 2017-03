30-03-2017 15:09

Dia Nacional do Doente com AVC

Para comemorar o Dia Nacional do Doente com AVC (Acidente Vascular Cerebral), que se assinala amanhã, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai divulgar folhetos informativos acerca dos comportamentos /fatores de risco da doença. Será ainda recordada junto da comunidade a existência e importância da Unidade de AVC' s do Hospital Sousa Martins. Ao longo do dia será também partilhado o testemunho de uma utente que servirá de incentivo aos utentes e familiares que estejam a viver esta realidade. Já na Covilhã, a Unidade de AVC do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) promove, pelas 10 horas, uma sessão pública de informação e esclarecimento sobre o tema “O doente no pós-AVC” no auditório do Hospital Pêro da Covilhã. O AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade em Portugal.