30-03-2017 13:00

Autarquia de Manteigas apoia Unidade de Cuidados Integrados

O município de Manteigas decidiu apoiar com 65 mil euros a Misericórdia local para a dinamização da Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) de longa duração. O acordo foi assinado na passada quarta-feira e resulta de um pedido de apoio extraordinário solicitado pela instituição, no âmbito do Regulamento Municipal de atribuição de apoios. Segundo o documento, a verba será liquidada de forma faseada e mensalmente durante os próximos 60 meses, tendo a primeira transferência sido efetuada em março. A Câmara de Manteigas adianta que o dinheiro destina-se à «aquisição de equipamento hospitalar mais evoluído para a UCCI, nomeadamente camas articuladas e outros acessórios». Por sua vez, Joaquim Quaresma Domingos, provedor da Misericórdia manteiguense, indicou que este apoio permitiu também colmatar «a urgente substituição de 30 camas da nossa Estrutura Residencial para Idosos/Lar, substituindo mobiliário dos quartos que se encontrava praticamente obsoleto». O responsável acrescentou que a aquisição destes novos equipamentos representou um investimento de cerca de 83.718 euros.