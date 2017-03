29-03-2017 18:27

MedUBI procura novos talentos

Decorre hoje o Med's Got Talent, pelas 21 horas, no grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da Universidade da Beira Interior (UBI). Trata-se de uma noite cultural, dinamizada nos moldes de um concurso, que visa divulgar talentos através de atuações ao vivo, contando com a participação de alunos, docentes e funcionários da FCS e da comunidade ubiana. A iniciativa, organizada e promovida pelo MedUBI - Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade da Beira Interior, tem um preço de 2,5 euros para os sócios e 3 euros para n/sócios.