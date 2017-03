29-03-2017 17:23

Prisão preventiva para detido por furto

O Comando Territorial da Guarda, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pinhel, deteve, no dia 27 de março em Vila Nova de Foz Côa, um indivíduo por furto. A ação, efetuada na sequência de uma investigação relacionada com furtos, envolveu uma busca domiciliária que permitiu apreender e recuperar vários objetos furtados. O suspeito, de 25 anos, ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.