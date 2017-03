29-03-2017 16:42

Manteigas devolve 56 mil euros de financiamento para o Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere

A Câmara de Manteigas devolveu pouco mais de 56.091 euros de excedente de financiamento do QREN no âmbito da implementação do Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere (CIVGLAZ).

Inicialmente, o projeto foi candidatado com um investimento elegível de 405.408 euros, comparticipados em 170.133 euros pelo QREN. Posteriormente, a autarquia obteve um apoio de 194.731 euros do programa PIT, do Turismo de Portugal, destinado à componente municipal.

Mas pelo meio o valor da comparticipação QREN foi majorada para 85 por cento – como medida de apoio às autarquias no âmbito da crise económica e financeira do país –, o que se traduziu no aumento do financiamento concedido sem que o projeto do CIVGLAZ tivesse sido reprogramado física e financeiramente.

Na altura, «a entidade gestora do Programa Operacional Centro colocou uma salvaguarda de devolução de verbas em excesso no contrato de financiamento, cláusula acionada no âmbito do encerramento do processo de candidatura QREN», especifica o município em comunicado.